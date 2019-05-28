Ученые объявили о начале новой эпохи человека

Эпоха антропоцена обозначает новую фазу в истории планеты, для которой характерно доминирующее влияние человека на климат и окружающую среду.

Группа экспертов под руководством Яна Заласевича из университета Лестера в Великобритании провела десятилетия, анализируя доказательства того, является ли антропоцен геологически обоснованной концепцией.

На прошлой неделе группа пришла к выводу, что да. Теперь члены комитета попытаются определить геологическую особенность, которая будет служить ориентиром для начала эпохи.

Предложение будет подано в Международную комиссию по стратиграфии. Затем состоится окончательное голосование относительно того, признать ли официально, что антропоцен начался.

Источник: vokrugsveta.ua

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