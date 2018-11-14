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Ученые обнаружили новую пользу от кофе

Ученые обнаружили новую пользу от кофе

Специалисты Института научной информации проанализировали данные более чем о миллионе человек и пришли к выводу, что напиток снижает риск заболеть диабетом второго типа.

Об этом сообщает EurekAlert.

Специалисты провели анализ данных 1 185 210 человек, принимавших участие в 30 исследованиях о кофе. Выяснилось, что 3-4 чашки кофе в день значительно снижает риск диабета 2 типа. Этот показатель уменьшается на 25 процентов у женщин и мужчин.

При этом положительный эффект показывает и кофе без кофеина.

Ученые считают, что напиток обладает рядом позитивных свойств.

Он имеет противовоспалительный эффект, антиоксидантное действие, положительное влияние на микрофлору кишечника и даже способствует сжиганию жира.

Ранее ученые из Университета Томаса Джефферсона, какой кофе полезнее: горячий или холодный. Также специалисты назвал кофе одним из продуктов, замедляющих старение.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: кофе

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