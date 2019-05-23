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Ученые обнаружили у кофе лекарственные свойства

Ученые обнаружили у кофе лекарственные свойства

Кофе стимулирует активность кишечника и улучшает его микробиом, способствуя гибели вредных бактерий, показало исследование.

В Digestive Disease Week опубликованы результаты эксперимента ученых из медицинского филиала Техасского университета в Галвестоне (США). Специалисты изучали способность кофе воздействовать на кишечник и в итоге пришли к заключению, что в этом случае он может влиять на организм как лекарство – например, от запоров.

В своих опытах ученые задействовали крыс. Они смогли убедиться в том, что употребление кофе усиливало перистальтику кишечника, повышая сокращаемость мышц тонкой и толстой кишки, которая, в свою очередь, вела к усилению дефекации. Также специалисты обнаружили, что под действием кофе прекращается рост плохих бактерий кишечника. При этом они установили: чем крепче был кофе, тем более здоровым оказывался кишечный микробиом.

Сюрпризом исследования стало то, что полезное влияние кофе на кишечник оказалось связано вовсе не с действием кофеина. Когда крысам давали декофеинизированный напиток, у них было зафиксировано аналогичное снижение уровня патогенных бактерий и увеличение подвижности мышц кишечника.

Специалисты полагают, что кофе может играть роль эффективного лекарства при послеоперационных запорах, а также в случаях проблем с дефекацией. Впрочем, с уверенностью об этом можно заявлять только после проведения дополнительных клинических исследований.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: питание

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