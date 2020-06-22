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Ученые обнаружили зарождающийся в океане новый континент

Ученые обнаружили зарождающийся в океане новый континент

Новый "эмбриональный континент" нашли ученые в Индийском океане. Зарождающийся континент был обнаружен после изучения состава пород нескольких островов.

Французские и австралийские геологи изучили состав пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что в этом районе формируется новый континент, который через миллионы лет станет полноценным материком, пишет Terra Nova.

По словам исследователей, об этом свидетельствует характерная для континентов структура верхнего слоя коры - в ней содержится большое количество гранита.

Земная кора континентов нарастает на границе континента и океанов. Там образуется гранитная магма, формирующая верхний, "гранитный" слой континентов. В геологии этот слой и отличает континенты от океанов.

Эксперты считают, что через миллионы лет этот "эмбриональный континент" может появиться там, где в настоящее время расположены острова архипелага Кергелен недалеко от Антарктиды.

Источник: korrespondent.net/

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Темы: земля, наука

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