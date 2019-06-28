Ученые показали, как будет выглядеть человек в 2100 году

Сотрудники компании Maple Holistics, которая производит продукты для здоровья, в компании со специалистами из Университета Толедо представили компьютерную модель под условным именем «Минди», которая спрогнозировала внешность в 2100 году.

На внешность человека могут оказать влияние современные технологии. Так, Daily Star сообщает, что из-за постоянного пользования смартфонами, планшетами и сидения за компьютерами, у людей будет сильно сгорбленная спина. А вот чтобы скомпенсировать плохую осанку, мышцы шеи станут мощнее. Череп будет толще, что обусловлено необходимостью более надежной защиты от радиации. А головной мозг уменьшится из-за сидячего образа жизни.

Изменится также кисти рук — пальцы, постоянно удерживающие мобильные телефоны, станут больше похоже на когти. А сами руки согнутся в локтях под углом примерно в 90 градусов. Также Homo sapiens может обзавестись еще одной парой век — для защиты глаз от вредного излучения.

Источник: clutch.ua

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