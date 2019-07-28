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Ученые показали карту гравитации Луны

Ученые показали карту гравитации Луны

Специалисты из судии визуализации Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA's Scientific Visualization Studio показали карту, изображающую гравитацию в области южного полюса Луны, передает УНН со ссылкой на страницу NASA в Instagram. ⁣

Так, в NASA утверждают, что существует хорошая корреляция между гравитационной картой и топографическими объектами этой стороны Луны, такими как пики и кратеры.

В NASA также утверждают, что ученые сейчас изучают почву в области южного полюса Луны, чтобы подготовиться к будущим миссиям по отправке первой женщины и очередного мужчины на Луну.

Агентство Телевидения Новости

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