Ученые показали лицо человека, жившего 1300 лет назад: фото
Ученым удалось восстановить лицо мужчины, который жил около 1300 лет назад.
Об этом пишет издание NatGeo.
Так, судмедэксперт и специалист по 3D-моделированию лица Оскар Нильссон сумел воссоздать внешность древнего человека, используя 3D-копию его черепа.
Как отмечается, останки древнего человека были найдены в 2014 году на территории современной Швейцарии.
Скелет был найден в одной из 47 могил, относящихся к раннему средневековью (примерно 700 гг. н.э.), в городе Гренхен на севере Швейцарии. Его назвали Аделазий Эльбахус.
Изучив останки мужчины, исследователи установили, что в момент смерти ему было от 19 до 22 лет, а рост его составлял примерно 167 см.
Источник: apostrophe.ua