Ученые предложили метод получения энергии из черных дыр с КПД 150%

Альберт Эйнштейн в свое время предсказал, что в черных дырах скрыто огромное количество энергии. В последние 50 лет ученые пытались придумать, как можно было бы получить к ней доступ. Свои версии предлагали Роджер Пенроуз, Стивен Хокинг, Роджер Блэндфорд и Роман Знайек. Новый метод предложили ученые из США и Чили, и с точки зрения физики он абсолютно реалистичен. Попробовать реализовать его человеческая цивилизация сможет на следующих этапах своего развития.

В статье, опубликованной в журнале Physical Review D, Люка Комиссо из Колумбийского университета и Фелипе Асеньо из Университета Адольфо Ибаньеса обнаружили новый способ получения энергии из черных дыр путем размыкания и перезамыкания линий магнитного поля вблизи горизонта событий, точки, за которой ничего не может вырваться из гравитационных объятий черной дыры, даже свет.

«Черные дыры обычно окружены горячим „супом“ из частиц плазмы, которые переносит магнитное поле, — пояснил Комиссо. — Наша теория показывает, что когда линии магнитного поля размыкаются, а потом опять замыкаются правильным образом, они могут ускорять частицы плазмы до отрицательных энергий. Так можно получить большой объем энергии черной дыры».

Комиссо и Асеньо построили свою теорию на предпосылке о том, что разъединение магнитных полей ускоряет частицы плазмы в двух разных направлениях. Один поток плазмы направлен против вращения черной дыры, тогда как другой движется в направлении вращения и может избежать хватки черной дыры, которая перестает удерживать плазму, если ее энергия становится отрицательной.

«Это как если бы человек мог терять вес, поедая конфеты с отрицательными калориями, — пояснил Комиссо, — Звучит странно, но это может произойти в регионе эгросферы, где пространство-время вращается так быстро, что все объекты крутятся в том же направлении, что и черная дыра».

Магнитное перезамыкание в эргосфере настолько сильно, что частицы плазмы разгоняются до околосветовых скоростей. Ученые подсчитали, что процесс подачи питания на плазму может достичь производительности 150%, намного выше любой электростанции на Земле. Достижение КПД выше 100% становится возможным, поскольку черные дыры испускают «бесплатную» энергию в виде плазмы.

Это открытие может позволить астрономам лучше оценить вращение черных дыр и даже лечь в основу технологии выработки энергии, правда, на одном из более продвинутых этапов развития цивилизации.

«Через тысячи или миллионы лет человечество сможет выживать вокруг черных дыр, не потребляя энергию звезд, — сказал Комиссо. — По сути, это технологическая проблема. С точки зрения физики препятствий для этого нет».

Источник: elektrovesti.net

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