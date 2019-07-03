Учёные придумали алгоритм для расшифровки детского плача

Американские исследователи из Колледжа Нью-Джерси создали искусственный интеллект, который различает и классифицирует плач младенцев.

Учёные проводили эксперименты в отделении интенсивной терапии для новорождённых. Они наблюдали за 26 младенцами в возрасте от трёх дней до шести месяцев, из них 11 — девочки. Специалисты при помощи медсестёр выделили пять основных криков, относящихся к голоду, сну, необходимости сменить подгузник, потребности во внимании и дискомфорту.

Специалисты говорят, что в различных звуках, которые издают дети, содержится много информации о здоровье.

«Различия между звуковыми сигналами несут информацию. Эти различия представлены особенностями каждого отдельно взятого сигнала. Чтобы использовать информацию, мы должны связать особенности с реальной функциональной потребностью», — говорит ведущий автор статьи Лючуань Лю.

На основе этого для всех пяти категорий звуков исследователи определили характерные частоту и временной интервал. При помощи алгоритма они зафиксировали 151 плач, свидетельствующий о внимании, 137 о необходимости сменить подгузник, 422 плач от голода, 79 видов сонного плача и 182 сообщения о дискомфорте. В дальнейшем специалисты хотят провести более масштабные исследования, и если результаты подтвердятся, то искусственный интеллект можно будет использовать в медицинских учреждениях для более точного определения потребностей младенцев.

Источник: anywellmag.com

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