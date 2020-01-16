Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:02
Просмотров: 56

Ученые разработали лазерную систему поиска комаров

Ученые разработали лазерную систему поиска комаров

На выставке CES, которая прошла в Лас-Вегасе с 7 по 10 января 2020 года, была представлена особая лазерная система обнаружения Bzigo, которая использует инфракрасную камеру, лазерный указатель и систему интеллектуальных алгоритмов компьютерного зрения, чтобы определить местонахождение комаров в комнате.

К сожалению, Bzigo не уничтожает комаров сама, как «Звезда смерти», а только указывает на цель, если она находится на расстоянии не более 8 метров. Затем безопасный для глаз лазер подсвечивает комара во время его приземления и отправляет уведомление на телефон пользователя, если тот вдруг не заметил кровососущего соседа. Человеку остается только встать и прихлопнуть негодяя в указанном месте, либо, поймав, миролюбиво вынести его из комнаты, если человек не приемлет насилия.



В будущем компания-разработчик намерена создать автономную систему борьбы с комарами в виде нанодрона.

Источник: rusjev.net/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Китайцы создали первую станцию квантовой сверхсветовой связи
13.01.2020 09:02    201
Японцы создали смарт одежду для собак
12.01.2020 09:02    131
Технологии заставляют людей чувствовать себя моложе — ученые
24.12.2019 09:39    1557
Facebook выпустит свою собственную ОС
21.12.2019 11:13    129
Apple создала секретную команду для разработки спутников
21.12.2019 11:03    131
Xiaomi изобрел умный чайник
21.12.2019 10:43    197
Позволит больше работать, но сохранит здоровье: Honda изобрела стул, который умеет сам ходить
21.12.2019 10:13    174
Найден способ обеспечить жильем все население Земли — города будут печатать
17.12.2019 09:57    250
Для тушения пожаров изобрели огнеупорную жидкость
17.12.2019 09:27    151
Шість українських стартапів, які змінять країну
10.12.2019 09:42    362
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 