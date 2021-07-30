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Ученые создали эффективнейшее средство против коронавируса?

Ученые создали эффективнейшее средство против коронавируса?

Ученые Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые блокируют коронавирус SARS-CoV-2 и его новые опасные штаммы.

Об этом пишет The EMBO Journal.

Отмечается, что данные нанотела в тысячу раз лучше аналогов, так как на их производство идет меньше затрат.

Новые нанотела - это уменьшенная версия антител, направленных против S-белка коронавируса, участвующего в прикреплении вируса к рецепторам заражаемой клетки. Они блокируют связывающий рецептор коронавируса.

Нанотела были созданы методом иммунизации трех альпак, которые произвели мини-антитела к S-белку. Также ученые сконструировали из них триады, которые состоят из трех идентичных нанотел, связанных друг с другом.

"Триада соответствует симметрии трех рецептор-связывающих доменов S-белка, который не может высвободиться, что повышает эффективность нейтрализации вируса в 30 тысяч раз по сравнению с одиночными телами. Кроме того, в этом случае замедляется высвобождение нанотел из организма, что способствует более длительному терапевтическому эффекту", - отмечают эксперты.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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