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Ученые выяснили, что от музыки можно опьянеть и потерять равновесие

Ученые выяснили, что от музыки можно опьянеть и потерять равновесие

Ученые выяснили, что от музыки можно опьянеть. 

В целом звуки определенной частоты способны вызвать тошноту, головокружение и потерю равновесия.Такая реакция связана с дегисценцией полукружных каналов — врожденной патологией внутреннего уха, сообщает «Наука и жизнь».

Ученые из Университета Юты, Школы медицины университета Джонса Хопкинса и Университета Миссисипи изучили этот феномен на примере рыбы-жабы, чьи органы слуха и равновесия похожи на человеческие.

Когда наше тело меняет положение в пространстве, жидкость в полукружных каналах уха тоже двигается, о чем передается сигнал в мозг. В ответ мозг старается скоординировать работу мышц так, чтобы не потерять равновесие. Во внутреннем ухе тоже есть жидкость, которая колеблется под действием акустических волн, поступающих от барабанной перепонки и слуховых косточек.

Если же костный барьер слишком тонкий, то звуковые волны, предназначенные для органа слуха, проникают в орган равновесия — и мозгу кажется, что человек крутит головой, хотя на самом деле он не двигается.

Источник: life.informator.news

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