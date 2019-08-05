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Ученые выяснили интересный факт о Луне

Ученые выяснили интересный факт о Луне

Немецкие ученые из Кельнского университета установили, что Луна появилась через 50 миллионов лет после образования Солнечной системы. То есть она намного старше, чем предполагали ранее.

Как передает Phys.org, ранее исследователи считали, что между появлением нашей планетной системы и образованием спутника Земли прошло 150 миллионов лет.

Как пришли к этому выводу. Исследователи изучили образцы лунного грунта, которые получили во время миссий "Аполлонов". Они сравнили содержание различных элементов в образцах, которые появились в разное время. Это и позволило предположить, когда начался процесс затвердевания расплавленных пород.

Как образовалась Луна. Наиболее вероятной причиной ученые называют столкновение Земли с планетарным телом размером с Марс. Из материала, который был выбит из этого тела и сформировался спутник. Новорожденная Луна была покрыта океаном лавы, который постепенно остывал и образовал различные минералы, которые до сих пор можно найти на его поверхности.


Источник: 24tv.ua

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Темы: космос, Луна

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