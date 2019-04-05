Ученые утверждают, что физическая реальность – это лишь иллюзия

В научном издании Scientific American появился интригующий материал, в котором ученые высказали идею о том, что фундаментальной реальностью Вселенной являются далеко не поля, кварки или квантовые феномены, составляющие так называемую материю. А что тогда?

Ученый Бернардо Каструпа от имени международной группы исследователей высказал предположение, что материя, которую мы считаем основой всего сущего, на самом деле может быть просто иллюзией. А единственная реальность Вселенной – информация.

Физическая вселенная, пишет ученый, существует лишь потому, что мы таковой воспринимаем ее, впадая в этакую массовую галлюцинацию. Самое удивительное, что, полагаясь на эту иллюзию, мы пытаемся объяснить любые отношения между объектами, объяснить окружающий нас мир. В действительности лишь математический подход к объяснению всего и вся может быть по-настоящему реальным.

Идея, как заметили многие мировые светила науки, звучит довольно странно и больше похожа на очередную теорию заговора. Однако некоторые из ученых готовы признать, что высказанное мнение вполне может быть, если не истинной, то гораздо ближе к ней, чем общепринятое представление о Вселенной, ее возникновении и строении. Мы действительно можем быть лишь частью какой-то симуляции, а окружающей нас мир – своеобразной матрицей. Не обязательно компьютерной, может быть, божественной, но именно построением, где основой основ в действительности является математическая модель, или – информация…

Кстати, все вышесказанное Бернардо Каструпа в какой-то степени подтвердили и шотландские физики из Университета Хериот-Уатт, которые на днях провели квантовый эксперимент, и он продемонстрировал, что два человека наблюдают (проживают) одно и то же событие совершенно по-разному.

Источник: newsyou.info

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