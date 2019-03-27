Учимся красиво говорить

Упражнения надо читать быстро и обязательно вслух хотя бы по 3 раза в неделю. В этом вся суть упражнений.

1.То ли Толя — кореш Коли,

то ли кореш Толи — Коля.

Коли Коля — кореш Толи,

то и Толя — кореш Коли.

2. В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали,лавировали,да так и не вылавировали, и потом протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый. Лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент.

3. Гурбангулы Бердымухамедов украл у Танирбергена Бердонгарова кораллы.

4. Карлик лекарь Карл у карлицы крали Клары украл кораллы.

А карлица краля Клара у карлика лекаря Карла украла кларнет.

Если бы карлик лекарь Карл у карлицы Клары-крали не крал кораллы,

то карлица краля Клара у карлика лекаря Карла не крала бы кларнет.

5. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильшик для работы на шишкосушильном аппарате. Шишкосушильшик должен иметь опыт шишкосушения на шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии качественного шишкосушения. Он также должен отличать аппарат шишкосушения от аппарата нешишкосушения, ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки, пригодные для шишкосушения, от негодных для шишкосушения, отличать шишки недошишкосушенные от перешишкосушенных. За каждую недошишкосушенную или перешишкосушенную шишку шишкосушильшик получит шишкосушилкой по голове.

6. Откуда на просеке просо?

Просыпали просо здесь просто.

Про просо просянки прознали.

Без спроса все просо склевали.

7. Корабли лавировали, лавировали да не выловировали, ведь не веровали в вероятность вылавировать. Вот маловеры: веровали бы — вылавировали бы.

8. Сшит колпак, да не по-колпаковски;

Вылит колокол, да не по-колоколовски.

Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать;

Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать

9. Не жалела мама мыла.

Мама Милу мылом мыла.

Мила мыла не любила,

Мыло Мила уронила.

10. Скороговорщик скороговаривал скороговорные скороговорки,

И нам скороговорщик скороговорил, что все скороговорки перескороговорить сможет,

Но в ходе скороговорения скороговорок, скороговорщик заскороговорился,

И проскороговорил нам скороговорщик последнюю скороговорку:

«все скороговорки выскороговариваешь да не выскороговоришь!»короговорщик скороговаривал скороговорные скороговорки,

И нам скороговорщик скороговорил, что все скороговорки перескороговорить сможет,

Но в ходе скороговорения скороговорок, скороговорщик заскороговорился,

И проскороговорил нам скороговорщик последнюю скороговорку:

«все скороговорки выскороговариваешь да не выскороговоришь!»

Источник: olife.tv

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