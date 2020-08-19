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Учителям разрешат использовать на уроках защитные щитки вместо масок

Учителям разрешат использовать на уроках защитные щитки вместо масок

Министерство здравоохранения позволит педагогам носить защитные щитки вместо масок на уроках. Об этом на брифинге по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Также дополнительно мы меняем требования к ношению средств индивидуальной защиты именно педагогического состава во время проведения уроков. Мы позволим носить не маску на лице, а защитный прозрачный щиток, который выполняет те же функции", - сказал Ляшко.

Также, по его словам, сейчас разрабатывается план мероприятий по утилизации масок и других отходов в учебных заведениях.

"Сегодня Министерство экологии дает определенные рекомендации относительно обращения и утилизации отходов, которые будут образовываться в образовательных учреждениях и связаны именно с противоэпидемическими нормами. Это касается средств индивидуальной защиты органов дыхания, к которым относят маски, и антисептиков. Эти нормы будут положены в основу нового постановления главного государственного санитарного врача и завтра будут обнародованы на сайте Минздрава", - отметил он.

Агентство Телевидения Новости

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