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Украинцам посоветовали переходить с красной рыбы на селедку

Украинцам посоветовали переходить с красной рыбы на селедку

Сельдь (оселедець) – продукт, доступный каждому украинцу и более полезный, чем красная рыба.

Такое мнение высказали в Госагенстве рыбного хозяйства Украины.

Селедка легко усваивается организмом и содержит большое количество фосфора, йода, кальция, калия, натрия, магния, цинка и фтора. 100 г рыбы содержит до половины дневной нормы белка.

По мнению ученых, жирные кислоты семейства Омега-3, содержащиеся в рыбе, способствуют предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают риск образования тромбов в сосудах, а также способствуют улучшению кровотока в капиллярах.

Взрослая сельдь содержит до 25% жира, около 20% белка, витамины B12, РР, А и D. В состав белков сельди входят незаменимые аминокислоты. Есть данные, что употребление сельди ослабляет некоторые симптомы псориаза, улучшает зрение и функции мозга. Рыбий жир в 5 раз эффективнее растительных масел, он снижает содержание холестерина в крови.

Кроме того, сельдь увеличивает содержание в организме так называемого «хорошего холестерина» – липопротеинов высокой плотности, которые в отличие от «плохого холестерина» существенно снижают риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сельдь также уменьшает содержание в плазме крови продуктов окисления, то есть содержит антиоксиданты. В последнее время появляется все больше информации в интернете, где утверждается, что употребление в пищу жирной рыбы (лосося, скумбрии, сельди, сардин и трески) предохраняет от астмы.

Учитывая, что сельдь – продукт соленый, им не советуют увлекаться людям с повышенным давлением, отеками, болезнями почек.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

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