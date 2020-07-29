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Украинцы оценили качество школьного образования

Украинцы оценили качество школьного образования

Большинство украинцев оценило качество школьного образования в Украине как среднее. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы» имени Илька Кучерива".

"Большинство украинцев оценило качество школьного образования в Украине как среднее (44,5%), еще 10% - как позитивное. Треть граждан считает его очень низким (11%) или скорее низким (22%). Больше всего скептических оценок в Восточном регионе, а позитива больше всего на Западе страны", - говорится в результатах опроса.

В то же время большинство украинцев согласно с важностью проблемы совершенствования качества среднего образования в Украине. 34% считают это одним из первоочередных вопросов, еще 48% говорят о важности этой проблемы, но считают, что перед Украиной стоят и более серьезные вызовы.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы» имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Агентство Телевидения Новости

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