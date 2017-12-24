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Украинский изобретатель победил на мировом конкурсе

Украинский изобретатель победил на мировом конкурсе

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинского разработчика экзоскелета UniExo Антона Головаченко с победой на всемирном конкурсе по робототехнике Robot Launch 2017. Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

"Инновационный украинский стартап UniExo продолжает завоевывать всемирное признание. Недавно проект победил на конкурсе Robot Launch 2017 швейцарского сайта Robohub и привлек 500 тысяч долларов инвестиций", - сообщил Гройсман.

Он подчеркнул, что UniExo - социально важный проект. "це екзоскелет, що дає людям, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, можливість повноцінно пересуватися. На відміну від конкурентів, екзоскелет українського розробника є модульною конструкцією, що управляється за допомогою нейрошолома або нейробраслетів та коштує в рази дешевше закордонних аналогів", - подчеркнул премьер-министр. Гройсман пожелал Головаченко дальнейших достижений и побед.

Как сообщалось, украинский инженер Антон Головаченко создал роботизированный экзоскелет для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Его цель - помочь людям с травмами и проблемами движения восстановить функции рук и ног при помощи модульных робототехнических экзоскелетных устройств без дополнительной помощи врачей.

На конкурсе Robot Launch 2017 украинский проект UniExo победил с результатом 70,6%.

Источник: livejournal.com

Автор: oleg-leusenko

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