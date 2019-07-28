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Украину ждет похолодание - прогноз

Украину ждет похолодание - прогноз

Погода в Украине в ближайшие дни будет сухой и солнечной почти во всех областях, однако ближе к выходным на территорию страны начнет постепенно заходить холодный воздух.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в понедельник, 29 июля, в Украине еще будет жарко. Температура воздуха будет достигать и местами превышать +30°.

Дожди, отметила Диденко, вытянутся фронтальной нитью по крайнему северу, от Волыни-Ровенщины до Сумщины-Харьковщины. И еще вероятны дожди с грозами на Виннитчине и Одесчине. На большей части Украины будет сухая солнечная погода.

В Киеве понедельник будет жарким, около +30°. Существенных осадков не предвидится.

В дальнейшем в течение недели, отмечает синоптик, в Украину начнет постепенно заходить холодный воздух и уже на следующих выходных ожидается существенное похолодание.

Напомним, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине. Так, по прогнозам Укргидрометцентра, на протяжении 28 июля в западных областях ожидаются грозы, на Закарпатье значительный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Агентство Телевидения Новости

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