Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:18
Просмотров: 181

Украину накрыла магнитная буря

Украину накрыла магнитная буря

Магнитная буря уровня G1 обрушилась на Украину в понедельник, 8 октября.

"8 октября с 00:00 до 9:00 ожидается магнитная буря уровня G1, с 9:00 до 15:00 продолжатся наблюдаться магнитные возбуждения, близки к магнитной буре первого уровня", - сказано в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Как сообщалось, 7, 8, 10 и 19 октября на Земле ожидаются магнитные бури. 

Они достигнут уровня G1 и G2 по пятибалльной шкале.

Кроме того, 2, 11, 18 и 20 октября магнитосфера будет возбужденной, люди могут почувствовать легкое недомогание.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 