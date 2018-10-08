Украину накрыла магнитная буря

Магнитная буря уровня G1 обрушилась на Украину в понедельник, 8 октября.

"8 октября с 00:00 до 9:00 ожидается магнитная буря уровня G1, с 9:00 до 15:00 продолжатся наблюдаться магнитные возбуждения, близки к магнитной буре первого уровня", - сказано в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Как сообщалось, 7, 8, 10 и 19 октября на Земле ожидаются магнитные бури.

Они достигнут уровня G1 и G2 по пятибалльной шкале.

Кроме того, 2, 11, 18 и 20 октября магнитосфера будет возбужденной, люди могут почувствовать легкое недомогание.

Агентство Телевидения Новости