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Українка розв'язала загадку, яку ніхто не міг вирішити 400 років
Марина В'язовська з Києва першою розв'язала математичну загадку, яку ніхто не міг вирішити 400 років.
Вона розв'язала рівняння, яке вирішить, як розміщується у 8- та 24-вимірних просторах нескінченна кількість точок, що відштовхуються одна від одної, пише shotam.info.
Жінка закінчила Київський природничо-науковий ліцеї № 145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2013 році здобула ступінь доктора природничих наук у німецькому Боннському університеті. Отримала одну з найпрестижніших математичних нагород - "Премію Салема".
Вчена працює у Швейцарському технологічному інституті.
Источник: gazeta.ua
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