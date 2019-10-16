Українка розв'язала загадку, яку ніхто не міг вирішити 400 років

Марина В'язовська з Києва першою розв'язала математичну загадку, яку ніхто не міг вирішити 400 років.

Вона розв'язала рівняння, яке вирішить, як розміщується у 8- та 24-вимірних просторах нескінченна кількість точок, що відштовхуються одна від одної, пише shotam.info.

Жінка закінчила Київський природничо-науковий ліцеї № 145 та механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 році здобула ступінь доктора природничих наук у німецькому Боннському університеті. Отримала одну з найпрестижніших математичних нагород - "Премію Салема".

Вчена працює у Швейцарському технологічному інституті.

Источник: gazeta.ua

Новости портала «Весь Харьков»