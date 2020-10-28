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Українські юні астрономи вибороли призові місця в електронному змаганні з астрономії та астрофізики

Українські юні астрономи вибороли призові місця в електронному змаганні з астрономії та астрофізики

Шість юних астрономів України вибороли призові місця на І Глобальному електронному змаганні з астрономії та астрофізики, що проходило з 25 вересня до 23 жовтня 2020 року в онлайн-режимі.

В інтелектуальних випробуваннях взяли участь 279 школярів у складі команд із 40 країн світу.

За нагороди змагались й 11-ть талановитих учнів з України. Змагання відбувалося у два етапи:

● індивідуальний проходив з 25 до 27 вересня;

● командний – з 28 вересня до 13 жовтня.

За результатами всіх етапів було визначено переможців:

● учні Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка - Святослав Лушней та Ірина Гонцовська і учень Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради Іван Дудяк вибороли срібні медалі;

● учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Катерина Салтовець та Артем Сараєв і учень Рішельєвського ліцею Лев Тартаковський – бронзові;

● учень Природничо-наукового ліцею № 145 міста Києва Артем Дяченко отримав Почесну грамоту.

У командному турі в складі міжнародної команди друге місце посів учень Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» міста Києва Владислав Вісневський.

Нагадуємо, що чотири срібні медалі здобула наша збірна на Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики.

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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