Українські юні астрономи вибороли призові місця в електронному змаганні з астрономії та астрофізики
Шість юних астрономів України вибороли призові місця на І Глобальному електронному змаганні з астрономії та астрофізики, що проходило з 25 вересня до 23 жовтня 2020 року в онлайн-режимі.
В інтелектуальних випробуваннях взяли участь 279 школярів у складі команд із 40 країн світу.
За нагороди змагались й 11-ть талановитих учнів з України. Змагання відбувалося у два етапи:
● індивідуальний проходив з 25 до 27 вересня;
● командний – з 28 вересня до 13 жовтня.
За результатами всіх етапів було визначено переможців:
● учні Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка - Святослав Лушней та Ірина Гонцовська і учень Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради Іван Дудяк вибороли срібні медалі;
● учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка - Катерина Салтовець та Артем Сараєв і учень Рішельєвського ліцею Лев Тартаковський – бронзові;
● учень Природничо-наукового ліцею № 145 міста Києва Артем Дяченко отримав Почесну грамоту.
У командному турі в складі міжнародної команди друге місце посів учень Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» міста Києва Владислав Вісневський.
Нагадуємо, що чотири срібні медалі здобула наша збірна на Міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики.
Источник: mon.gov.ua