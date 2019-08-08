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Улучшить память и внимание: насколько эффективны игры, которые тренируют мозг

Улучшить память и внимание: насколько эффективны игры, которые тренируют мозг

Мобильные приложения, которые обещают сделать вас умнее за несколько минут в день – пустая трата времени.

К такому выводу пришел профессор Уолтер Бут из Университета Флориды. Он потратил несколько лет на изучение игр, которые якобы тренируют внимание и сообразительность.

Бут утверждает, что у исследований, подтверждающих пользу тренировок мозга с помощью приложений, есть ряд проблем. Например, если сравнивать способности двух групп: тех, кто пользуется "тренажерами" и тех, кто этого не делает, то может обнаружится преимущество первых. Но контрольные тесты часто аналогичны задачам в приложении и нацелены на те же навыки. Это означает, что люди из первой группы просто делают то же самое, что и много раз до этого.

ігри для покращення пам’яті не впливають на когнітивні здібності

Игры для улучшения памяти не влияют на когнитивные способности

Положительные результаты у любителей приложений говорят только о том, что они натренировались играть в конкретную игру, а не об улучшении когнитивных способностей в целом,
– пояснил Бут.

Также разница в результатах может быть обусловлена ​​эффектом плацебо, говорит профессор. Игроки уверены, что стали умнее, и показывают результаты выше, чем до игры. Исследователям нужно признать вероятность этого эффекта и изменять стандарты тестирования.

Бут уверен, что приложения, которые обещают сделать из человека гения за несколько дней – не более чем маркетинговый ход. Улучшение когнитивных способностей – дело не всегда простое и веселое, иногда на это нужно всю жизнь.

via GIPHY

Если вам нравятся подобные приложения, то продолжайте играть, но не стройте иллюзий. Для действительно хороших результатов добавьте к этому другие занятия, стимулирующие мозг – начните изучать иностранный язык или осваивайте музыкальный инструмент,
– порекомендовал профессор.


Источник: 24tv.ua

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Темы: мозг

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