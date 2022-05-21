Унікальний банк насіння вдалося зберегти в Харкові

Незважаючи на влучення снарядів по будинках Національного центру генетичних ресурсів рослин у Харкові, зразки вдалося врятувати. Адже працівники установи заздалегідь їх продублювали. Про це заявив доктор сільськогосподарських наук Сергій Авраменко:

Однак виникли інші проблеми, що ускладнюють збереження зразків. Основна з них – зруйноване обладнання. Як зазначив вчений, у генетичному банку рослин України зберігається близько 160 тисяч зразків рослин у вигляді насіння. Але вони з роками втрачають схожість, тому раз на кілька років їх пересівають. Не всі одразу, а щороку певна партія насіння, яка налічує кілька десятків тисяч.

За словами Авраменка, озимі культури було висіяно ще восени і зараз уже в полі ростуть.

Якщо там не буде бойових дій, то їх можна буде зібрати. Виникла проблема з ярими культурами, які потрібно було висівати навесні, але цього зробити не вдалося через російське вторгнення. За термінами співробітники встигають висіяти пізні ярі, такі як соя, просо, кукурудза, соняшник. Проте через ракетний обстріл дослідницької установи знищено обладнання. Я передбачав, що є зразки, які назавжди втрачені. Але, на щастя, наші працівники встигли продублювати їх та сорти можна буде врятувати. Проте, у зв’язку з ракетними ударами знищено обладнання, яке допомагає зберігати та підтримувати рослини Повністю знищено обладнання: комбайни, трактори, сівалки, селекційна техніка, такі як молотарки, сівалки. Без цього ми не зможемо висіяти пізні ярі культури, тому, швидше за все, по ярих цей рік втрачено. Що стосується озимих, то теж незрозуміло, яким чином збиратимемо насіння, оскільки спочатку рослини треба захистити від хвороб, шкідників, бур’янів, тут потрібна техніка, якої немає, і пестициди, що згоріли на складах. Далі виникне проблема збирання насіння. Звичайні комбайни нам не завжди підходять, потрібні селекційні. Наші співробітники вже готують серпи, щоб зібрати вручну хоча б невелику кількість зразків.

Агентство Телевидения Новости