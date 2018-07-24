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YouTube тестує вкладку «Відкривай» для пошуку нових відео

YouTube тестує вкладку «Відкривай» для пошуку нових відео

Найбільший відеохостинг планети хоче надати більше розмаїття відео для звичайного користувача. Він створив вкладку «Відкривай» (Explore), яка допоможе легше шукати нові канали та відео під час серфінгу YouTube на мобільному. Вкладка з’явиться внизу головного екрана мобільного додатка, і спершу з нею познайомиться обраний 1% власників iOS.YouTube тестує вкладку «Відкривай» для пошуку нових відео

Вкладка Explore рекомендуватиме відео на основі того, що дивиться користувач, але при цьому вона матиме більш широкий огляд, ніж стандартні рекомендації YouTube. «Explore призначена допомогти знайти різні теми, відео чи канали, які інакшим чином не побачити, – каже директор продуктів YouTube Том Леунг. – Але вони залишаться персоналізованими, вони будуть засновані на вашій активності переглядів».

Вкладка «Відкривай» буде схожа на те, що вже пропонують деякі сервіси, наприклад, Instagram. Останній має персоналізований канал «Для вас», але також пропонує потоки із темами науки, спорту, мистецтва тощо. Twitter також надає схожий інструмент, який дозволяє користувачам переглядати різні записи, які не обов’язково створені знайомими їм людьми.

Источник: techtoday.in.ua

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Темы: YouTube

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