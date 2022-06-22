YouTube запустил образовательную платформу для дистанционного обучения украинских школьников

YouTube запустил онлайн-платформу "Обучение" с украинским образовательным контентом для дистанционного обучения украинских школьников во время войны.

На платформе собраны видеоуроки для 7-11 классов по различным дисциплинам, среди которых украинский язык и литература, физика, биология, химия, математика, история и другие.

Чтобы получить доступ к платформе, необходимо:

● в "Настройках" на YouTube установить Украину как страну местонахождения или выбрать украинский язык;

● для браузеров: перейти по ссылке http://youtube.com/learning

● для мобильных устройств: в приложении выбрать вкладку "Что нового" и перейти к категории "Обучение".

"Вторжение россии в Украину будет иметь долгосрочное влияние на образование, поскольку миллионы людей вынуждены покинуть свои дома, а многие учебные заведения в Украине были повреждены или разрушены. Чтобы украинские старшеклассники могли легко находить в Интернете контент, который поможет им в обучении, мы собрали в одном месте на YouTube образовательный контент на украинском языке, в частности, естественные науки, математику, историю и т.д. Мы надеемся, что эта образовательная платформа поможет украинским студентам продолжать обучение", – комментирует гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки.

Источник: bzh.life

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