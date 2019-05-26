Ураган в Британии поднял с моря доисторический лес

Доисторический лес, который оставался погребенным под песком и водой в течение 4,5 тысяч лет, внезапно появился после урагана в Уэльсе.

Под напором сильного ветра море отступило, обнажив залежи торфа, под которым прятались деревья. Затем этот торф развеял ветер.

Окаменевшие деревья можно увидеть между селами Борт и Инислас в графстве Кередигион.

Как сообщается, в XVII веке о погибшей под водой цивилизации, которую называли "затонувшей сотней", был написан миф.

Считается, что раньше эта территория была когда-то плодородной землей с поселениями, защищенными от наводнений шлюзами и дамбами.

В легендах рассказывается, что эту землю неоднократно заливали сильные штормы, и в VI веке н.э. в этом районе были затоплены 16 деревень, тогда многие погибли.

Один из мифов рассказывает, что эти плодородные земли расположены примерно в 30 км к западу от нынешней береговой линии, в настоящее время - акватории залива Кардиган.

Агентство Телевидения Новости