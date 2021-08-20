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Уряд затвердив перелік найважливіших науково-технічних розробок на 2021-2022 роки

Уряд затвердив перелік найважливіших науково-технічних розробок на 2021-2022 роки

Сьогодні, 18 серпня, Уряд затвердив перелік найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок на 2021-2022 роки, які спрямовані на отримання прикладного результату.

Реалізація відповідного розпорядження сприятиме проведенню науково-технічних розробок, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, для задоволення пріоритетних державних потреб.

Документом затверджено 27 науково-технічних (експериментальних) розробок з таким розподілом за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки:

● інформаційні та комунікаційні технології – 6;

● енергетика та енергоефективність – 3;

● раціональне природокористування – 7;

● науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань – 3;

● нові речовини і матеріали – 8.

Загальний обсяг фінансування цих розробок у 2021 році становить 36 млн 480,2 тис. грн.

Виконання 14 розробок вже розпочато цьогоріч відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1535-р і буде завершено в грудні поточного року. Загальний обсяг фінансування зазначених розробок у 2021 році становить 26 млн 845,3 тис. грн.

До затвердженого переліку включено також 13 науково-технічних (експериментальних) розробок, виконання яких планується розпочати у 2021 році, з таким розподілом за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки:

● інформаційні та комунікаційні технології – 3;

● енергетика та енергоефективність – 1;

● раціональне природокористування – 3;

● науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань – 2;

● нові речовини і матеріали – 4.

Виконання відібраних за конкурсом у 2021 році 13 науково-технічних (експериментальних) розробок буде завершено в грудні 2022 року із фінансуванням у 2021 році – 9 млн 634,9 тис. грн, та прогнозовано – у 2022 році – 18 млн 120,7 тис. грн.

Источник: mon.gov.ua

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