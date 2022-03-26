Усі школярі закінчать навчальний рік з документами – Міносвіти

Всі українські школярі зможуть завершити навчальний рік та отримають відповідні документи. Зокрема, йдеться й про тих дітей, які вимушені були залишити Україну в рамках евакуації до інших країн.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Усі діти, які навчаються зараз не у своїх рідних школах, а також за кордоном, отримають документ про завершення навчального року, – зазначив він.

Школярам зарахують усі отримані оцінки незалежно від форми навчання. Крім того, це стосується всіх закладів освіти, зокрема приватних.

Ба більше, Міносвіти нині співпрацює з кількома приватними школами, які надали безкоштовний доступ до навчання на своїх платформах. Ці навчальні матеріали доступні і за кордоном.

Йдеться про такі школи: Атмосферна школа, Оптіма, Ліко-школа, Академія А-плюс. Ці навчальні заклади мають ліцензію від Міністерства освіти, а їх атестати видаються на рівні з державними.

Крім того, в Україні продовжує працювати Всеукраїнська школа онлайн, на якій доступні уроки з усіх предметів для учнів 5-11 класів.

Источник: fakty.com.ua

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