З 2010 року кількість цифрових архівів у вишах та наукових установах України зросла в понад 6 разів – результати опитування щодо репозитаріїв та відкритої науки

Оприлюднено результати першої хвилі опитування українських ЗВО та наукових установ щодо інституційних репозитаріїв, відкритої науки та готовності співпрацювати з Національним репозитарієм академічних текстів (НРАТ). Дослідження було започатковано директоратом науки та інновацій МОН із Українським інститутом науково-технічної експертизи та інформації.

Його мета – визначити стан локальних репозитаріїв установ, сформувати мапу наявних наукових цифрових архівів для подальшої реалізації політики відкритого доступу та розвитку НРАТ.

Перша хвиля опитування тривала з 1 до 31 липня. У ньому взяли участь 202 представники ЗВО та наукових установ, що опікуються питаннями наукової діяльності, академічної доброчесності, діяльності наукових бібліотек, створення та підтримання роботи інституційних репозитаріїв. Зокрема, до опитування долучилися 133 виші та 69 наукових установ, з яких 65 належать до сфери управління Національної та галузевих академій наук.

Досліджувалися такі питання:

● обізнаність щодо НРАТ та існування власного репозитарію;

● наявна інфраструктура відкритості;

● контент;

● організаційні питання роботи інституційного репозитарію;

● юридичні та нормативні аспекти;

● загальні оцінки щодо перспектив розвитку відкритої науки.

Понад 90% респондентів у цілому добре поінформовані про урядові рішення та накази МОН щодо створення НРАТ. Дещо нижчою є обізнаність з кращими вітчизняними та зарубіжними практиками діяльності електронних онлайнових архівів – біля 60%. Ствердну відповідь про наявність власного інституційного репозитарію надали 56%.

Також варто відзначити, що кількість цифрових архівів у ЗВО та наукових установах України постійно зростає. За 2011-2015 роки їх було створено у 2,5 рази більше, ніж у попередні 5 років, за останні 4 роки їх кількість зросла порівняно з попереднім періодом ще на 17%.

Докладні результати опитування можна переглянути тут. https://mon.gov.ua/storage/app/media/14.08.2020/lokalni-repozitarii-final.pdf

Наразі дослідження продовжується. Ті ЗВО та наукові установи, які з різних причин у липні не змогли взяти участь в опитуванні, можуть долучитися до 18 вересня цього року. Для отримання докладної інформації щодо заповнення анкети просимо звертатися на скриньку NRAT@ukrintei.ua

З пілотною версією Національного репозитарію академічних текстів можна ознайомитися за посиланням. Цього року заплановано старт підключення локальних репозитаріїв до НРАТ для забезпечення можливості обміну наявними академічними текстами та використання накопиченої бази даних для антиплагіатної перевірки. Зараз триває внесення змін до Регламенту роботи НРАТ, які дозволять розширити можливості користувачів у роботі з НРАТ, а також спростять доступ зовнішнім антиплагіатним сервісам.

Нагадуємо, що МОН розробило проєкт Концепції реалізації державної політики розвитку українських е-інфраструктур до 2023 року та відповідного Плану заходів. Наразі ці документи вже пройшли громадське обговорення.

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»