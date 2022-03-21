З Харківського політеху відрахували студентку за антиукраїнську позицію

Рішення прийняв ректор Євген Сокіл, повідомляє УНІАН із посиланням на пресслужбу Національного Технічного Університету ХПІ.

Зазначається, що рішення прийняв ректор вищого навчального закладу Євген Сокіл.

«20 березня ректор Харківського політеху Євген Сокіл підписав наказ про відрахування з Університету студентки другого курсу вишу Аміни Бельгасем за антиукраїнські висловлювання», – йдеться в повідомленні.

Також в пресслужбі університету вказали, що студентка на своїх сторінках в соціальних мережах представляється як Аміна Литвинова. Тільки в Instagram у неї понад 7 тисяч фоловерів.

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