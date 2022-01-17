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За текущими метеоданными можно наблюдать онлайн. Харьковская метеостанция включена во всеукраинскую сеть

За текущими метеоданными можно наблюдать онлайн. Харьковская метеостанция включена во всеукраинскую сеть

Харьковская метеостанция в Гайдарах включена во всеукраинскую сеть. Работы по настройке и тестированию автоматического метеорологического комплекса на учебно-научной географической базе «Гайдары» дошли до логического завершения: метеостанция сертифицирована и введена в список ведомственной сети гидрометеорологической сети Украины.

В метеорологическом комплексе использованы точные универсальные метеорологические датчики от Lufft Gmbh (измеряют следующие параметры: температура, относительная и абсолютная влажность, точка росы, абсолютное давление, скорость и направление ветра, количество и тип осадков, суммарная солнечная радиация) и датчики «Датаспектр» для измерения температуры почвы на разных глубинах.

Данные собирают в автоматическом режиме каждые 10 минут и хранят в распределенной базе данных.

Для обеспечения автоматического сбора и передачи данных разработано надежное программное обеспечение. Оно опубликовано с открытой лицензией и бесплатно доступно на GitHub по ссылке. https://github.com/vladanti/meteo_logger

За текущими измерениями метеоданных можно наблюдать в режиме реального времени по ссылке. http://meteo.physgeo.com/

Источник: sq.com.ua

Автор: Денис Азаров

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