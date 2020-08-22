Забарвлення однієї лопасті вітряка в чорний колір знижує смертність птахів на 72%

Тема «вітроенергетика та птиці» добре вивчена. У науковій та фаховій літературі опубліковані тисячі робіт. Розробники вітроенергетичних проєктів тісно працюють з орнітологами в цілях мінімізації впливу вітрових електростанцій на популяцію птахів.

Вітроенергетика - як всякий вид господарської діяльності - передбачає втручання в природну середу, але її негативний вплив, в тому числі на популяцію птахів, відносно невеликий, набагато менший, ніж у багатьох інших людських занять.

Проте, у міру розширення використання вітрової енергії та реалізації більших проєктів вітрових електростанцій, очікується збільшення смертності птахів через зіткнення з рухомими лопатями турбін. Тому розробляються різного роду засоби для пом'якшення такого негативного впливу. Одним з таких засобів є «пасивні» візуальні сигнали, що покращують видимість лопатей вітроустановки для птахів, та дозволяють їм своєчасно змінювати траєкторію польоту.

Вчені з Норвегії виявили, що забарвлення однієї з трьох лопатей вітряної турбіни в чорний колір знижує смертність птахів приблизно на 72%.

Якщо таке «контрастне забарвлення» буде застосоване на нових наземних та морських вітрових електростанціях, це могло б знизити опір громадськості, прискорити процеси видачі дозволів та дозволити будувати вітрові електростанції на ділянках, які раніше вважалися занадто проблематичними, пишуть вони в науковій статті.

Вчені з Норвезького інституту досліджень природи вивчили дані про загибель птахів, зібрані в період з 2006 по кінець 2016 року біля вітряної електростанції Smøla (Сміла) потужністю 152,4 МВт компанії Statkraft, що розташована на однойменному острові Смьола біля західного узбережжя Норвегії.

У серпні 2013 року на чотирьох турбінах по одній лопаті були пофарбовані в чорний колір. Відповідно, дані про загибель птахів реєструвалася за сім з половиною років до забарвлення та три з половиною роки після нього.

Для пошуку збитих птахів використовувалися дресировані собаки-шукачі, також реєструвалися мертві птахи, виявлені персоналом вітряної електростанції та перехожими.

В результаті дослідження виявилось, що після фарбування зниження річного рівня смертності в середньому склало 71,9%. Найбільший ефект був відзначений в частині зниження смертності хижих птахів. Після забарвлення не було виявлено жодного загиблого орлана-білохвоста, до нього було зафіксовано шість смертей. Це навряд чи можна віднести на випадковість, оскільки на архіпелазі Смьола підтримується дуже висока щільність цього виду пернатих.

Чому чорний колір зменшує вірогідність зіткнень? Вчені пояснюють це особливістю зорової системи.

У птахів вузьке бінокулярне фронтальне поле зору, і замість цього вони покладаються на свої бічні поля зору з високою роздільною здатністю для виявлення хижаків.

При такому влаштуванні вони можуть не сприймати обертові білі лопаті як рухомий об'єкт, а забарвлення у чорний колір однієї з лопатей покращує для них видимість турбіни.

Автори відзначають, що кількість смертей значно коливалося від року до року, тому необхідні додаткові дослідження на інших майданчиках для підтвердження висновків роботи.

Нагадаємо, що згідно з новим прогнозом Wood Mackenzie, в період з 2020 по 2029 рік включно середньорічні темпи приросту потужностей вітроенергетики в світі становитимуть 77 ГВт. Це означає зростання глобальної встановленої потужності на 112% в зазначений період, тобто за найближчі 10 років вона більш ніж подвоїться і перевищить 1400 ГВт.

Источник: elektrovesti.net

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