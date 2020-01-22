Занимательная педагогика. Как сделать школу интересной для детей и их родителей

В прошлом году Наталия Пильник, учительница математики из черниговской школы №3, набрала новый класс. Первым делом она провела встречу с пятиклассниками и их родителями, где все участники высказали свои мечты и пожелания на ближайшие школьные годы. Также они сформулировали общие для всех правила, и затем вывесили их список в классе. Как рассказывает Наталия, правил придерживаются все, а если кто-то их нарушает, то сами дети призывают его к порядку и указывают на список. Ведь эти правила не были навязаны кем-то посторонним, дети их создали сами.

Правила школьной жизни меняются. Детям неинтересно учиться по параграфу в учебнике, а родители не отдают развитие ребенка на откуп учителю и все активнее включаются в школьное сообщество. Роль самого учителя изменилась: важно не только то, что он делится знаниями, но и как он создает интересную и комфортную среду для всех участников образовательного процесса. Те учебные заведения, где практикуют такой подход, становятся популярными. К примеру, школа №3 в Чернигове считается хорошей, в прошлом году там набрали шесть первых классов - и в каждом больше 30 человек.

Чтобы узнать об инициативах украинских педагогов, Фокус отправился в Харьков, на конференцию EdCamp, которая в этом году прошла пятый раз. На мероприятии собралось более тысячи участников из всех областей Украины, чтобы послушать приглашенных лекторов и обменяться собственным опытом и находками. На конференции Фокус поговорил с представителями разных школ в городах и селах, которые рассказали, как увлечь ребенка знаниями и поделились полезными для детей и родителей советами.

Справиться с паникой

Евгения Карлаш, учительница математики из Харькова, преподает в гимназии «Очаг» с гуманитарным уклоном, где ученики с большим удовольствием ставят спектакли и устраивают поэтические чтения, чем разбираются в формулах. Потому учительница постоянно ищет практичные задачи, которыми можно иллюстрировать сухую теорию. Например, от одного коллеги из Киева узнала, что квадратные уравнения можно применять в предпринимательстве, чтобы вычислить точки безубыточности товара. В дореволюционной арифметике Магнитского Евгения нашла пример о зайце и лисе, которые бегают наперегонки. Как правило, детям сложно разобраться с задачами на скорость и время, а такую задачку они решают с интересом.

Евгения подрабатывает репетитором, каждый год готовит к внешнему независимому оцениванию (ВНО) нескольких учеников. Ее наблюдения опровергают распространенное мнение о том, что нынешние выпускники плохо знают математику. Учительница уверена, что знания у детей хорошие, и готовить их нужно преимущественно психологически.

- Задания ВНО по математике часто сформулированы необычно, и, видя задачу, ребенок думает, что ничего не знает. Своих подопечных я в основном готовлю, как справиться с шоком, который наступает в первые пять минут теста, - рассказывает Евгения.

Евгения рассказывает, что дети не умеют справляться со стрессом и паникой во время экзамена, поэтому делают ошибки даже в тех задачах, решения которых точно знают. Отдельная проблема - неумение распределять усилия: выпускники из выделенных на тест трех часов высиживают один и уходят.

- А ведь мозг продолжает работать над задачей, даже если вы отдыхаете. Этот эффект очень хорошо проявляется, когда мы не можем вспомнить чью-нибудь фамилию. Мы отвлекаемся, думаем о чем-то другом и вдруг вспоминаем. Потому что мозг продолжает искать. Детям об этом никто не говорит, но они должны знать о такой особенности мышления и использовать ее, а не уходить из экзамена преждевременно, - делится опытом Евгения Карлаш.

Черешни и финансы

На окраине Мелитополя расположена школа №8. Жители прилегающего частного сектора выращивают черешню. До центра города отсюда неблизко, и никаких развлекательных заведений рядом нет, поэтому учебное заведение развивается как общественный центр. Собственно, даже забора в школе №8 нет, а вместо него – открытые для всех спортивная площадка и футбольное поле, пространство для отдыха с лавочками, также планируют построить уличную сцену.

Директор учебного заведения Елена Заменягре добивается, чтобы школа стала близкой и родной детям. Из международного образовательного форума она привезла идею немецких коллег о ночи чтения в школе. И ее провели для шестиклассников, для которых устроили вечер чтения, квест и ночевку в спальниках на территории учебного заведения. Особенно директор гордится тем, что в ее школе организован единственный в городе клуб финансовой грамотности. Школа купила несколько версий игры «Жизненный капитал». По ее правилам каждый игрок должен определить свою цель и миссию, строить бизнес, вступать в отношения с партнерами. Раунд игры длится более четырех часов, поэтому на уроках дети этим не занимаются. Но в школе №8 устраивают игровые мероприятия на каникулах, приглашают учеников из других школ. Как говорит Елена, эта финансовая игра очень интересна и полезна детям. В отличие от «Монополии», где для выигрыша нужно обанкротить остальных игроков, «Жизненный капитал» формирует навыки командной работы и стратегического мышления, так как ее участник «проживает» за один раунд 45 лет.

Теперь и родители приходят в школу с удовольствием, уверяет Елена Заменягре. Их в школу приглашают на педсоветы и образовательные мероприятия. Вместе с учителями родители проводят танцевальные флешмобы и учатся друг у друга. К примеру, учительница информатики показала родителям программу для рисования песком, и они ее опробовали. В ответ одна из мам провела мастер-класс о болгарской национальной кухне, а вторая организовала при школе постоянно действующий кружок пластунов.

Без лишнего пафоса

Нужно избавляться от «показухи» в школах, уверенно заявляет Наталья Кот, завуч учебного заведения села Трудолюб в Миргородском районе Полтавской области. Эта школа в маленьком селе стала знаменитой в районе и даже области в прошлом году. Тогда в Трудолюб приехали двое педагогов из Финляндии, которые давали открытые уроки и делились методиками финской системы образования. Но одно дело - послушать заезжих финнов, а другое - самим практиковать их методы. Украинские учителя с этим справляются. Как рассказывает Наталья, в школе потихоньку внедряют со-учительство - педагоги преподают в парах и в тех.классах, с которыми они обычно не работают, и начали практиковать интегрированные темы на уроках. Например, в одном занятии сочетают украинский, английский языки и физкультуру - дети изучают слова, связанные с физической активностью и спортом, а потом повторяют их на разминке. Этим опытом трудолюбовские педагоги охотно делятся - проводят для коллег мастер-классы и открытые уроки. И, как говорит Наталья, перестали готовиться к ним по месяцу, потому что важнее показать, как методика реально работает, а не устраивать «показательное выступление».

- Мы решили, что нужно отходить выпускных вечеров, ненужной помпезности и трат, - говорит завуч. В этом году в Трудолюбе семеро выпускников, для которых провели небольшую церемонию вручения дипломов. А потом, вместо выпускного с кружевными платьями, которых больше никогда никто не наденет, класс вместе с завучем отправился в автобусный тур по Европе. Группа побывала в Кракове, Будапеште, Праге, Вене и венгерском термальном курорте Мишкольц-Тапольце. А по пути домой дети прогулялись по Львову.

- В Праге я их отпустила гулять самих. Показала на карте, где мы находимся, и где нужно собраться. И знаете, ничего плохого не случилось. Дети говорили, что впервые ездили на трамвае, на поезде, для них это был прекрасный опыт, - делится впечатлениями Наталья.

Первый класс в школе Трудолюба отучился по программе Новой украинской школы. Переходить на новые стандарты и методики тяжело - учительница начальных классов, вместо того, чтобы после трех уроков идти домой, до пяти вечера готовится к следующему дню. Однако, по наблюдениям завуча, новые методы обучения дают хорошие результаты. Несмотря на то, что в первый класс пошли разные по уровню развития дети, к концу года они не просто читают, считают и пишут, но ясно мыслят и хорошо говорят - умеют больше, чем второклассники. Видя эти успехи, учителя переживают о судьбе реформы образования, надеясь, что ее продолжат.

На контрасте

На харьковском EdCamp есть традиция - в первый день конференции министр образования проводит час живого общения с учителями. Педагоги задают Лилии Гриневич самые наболевшие вопросы, а она на них отвечает.

- То, что министр не чурается учителей, проводит с ними свой выходной день и отвечает на вопросы без бумажки, для нас это фантастика и «взрыв мозга», - делится впечатлениями белорус Евгений Пугач.

Два года назад социальный предприниматель и активист вместе с единомышленниками организовал такую же конференцию в Минске. Евгений регулярно приезжает на харьковское мероприятие за вдохновением и, волей-неволей, сравнивает ситуацию в образовании двух стран. Белорусские инициативы в этой сфере Евгений называет не иначе, как «дуростями». Вот, например, учителя обязаны раз в неделю проверять страницы своих учеников в соцсетях и докладывать о том, что видят - якобы для предотвращения суицидов и криминала. В одной школе спилили десятки старых деревьев вокруг здания, потому что исполком распорядился, что они должны расти на расстоянии не менее восьми метров. Евгений рассказывает о том, что люди боятся не подчиниться приказу, каким бы он ни был, живут в режиме между оттепелью и прессингом властей и никогда не знают, когда один цикл сменит другой.

По словам Евгения Пугача, белорусские педагоги боятся самого слова «реформа». Но среди них есть энтузиасты, которых школы не поддерживают, и им не хватает знаний об инновациях и живого общения. Таких учителей и собирают в Минске и стараются их раскрепостить, расширить кругозор с помощью необычных тем и лекторов. В прошлом году, например, в качестве лектора пригласили 14-летнего Колю Корнилова, который рассказывал о биткоинах и блокчейне. Этого подростка из Минска родители перевели на домашнее обучение, и когда он стал учиться лучше, чем в школе, разразился скандал. Как рассказывает Евгений Пугач, горисполком дал нагоняй отделу образования, и на родителей стали давить. К ним домой приходила комиссия с проверкой, в каких условиях учится ребенок. Но семья выстояла, Коля продолжает учиться дома, а еще увлекается IT и стал стартапером.

С министерством образования у минского EdCamp настороженные отношения. Когда речь заходит о таких неформальных мероприятиях, то белорусские чиновники первым делом проверяют, не оппозиционеры ли эти учителя и, если что, готовы сразу отключить свет и всех разогнать. Поэтому Евгений Пугач мечтает пригласить в Минск педагогов из Украины: чтобы они рассказали, каково это - делать селфи с министром, а их белорусские коллеги увидели, что бывает и так.

Источник: focus.ua/

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