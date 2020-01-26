Завод імені Малишева в декілька разів підвищив зносостійкість двигунів

Напрацювання фахівців Заводу імені Малишева (ЗіМ) дозволяють підвищити зносостійкість комплектуючих дизельних двигунів внаслідок застосування спеціального іонно-плазмового покриття.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на UMP.

Спеціалісти центральної заводської лабораторії ДП «Завод імені В.О. Малишева» здобули перемоги у Всеармійському конкурсі «Кращий винахід року» в номінації «Бронетанкова техніка та озброєння». У конкурсі взяли участь понад 100 підприємств, організацій, вищих навчальних закладів та військових частин ЗС України.

«Наше напрацювання полягає в нанесенні на поршневі кільця дизельних двигунів спеціального іонно-плазмового покриття, яке дозволило підвищити їх зносостійкість. Поршневі кільця стали більш довговічними в роботі, – розповідає начальник лабораторії іонізуючих методів контролю ЦЗЛ ЗіМ Тарас Мальцев. – Дані розробки були не просто теорією, а й проявили себе на практиці. Після теоретичних напрацювань ми провели стендові випробування. За їх результатами з’ясували, що зносостійкість виробів за рахунок нанесення покриття підвищилась до 15 разів. Окрім цього, зношування самої робочої поверхні кільця після випробувань зменшилось до 4 разів.

За підсумками випробувань на основі цієї розробки малишевці склали 4 патенти. Два з них зайняли на конкурсі в номінації «Бронетанкова техніка та озброєння» I та II місця.

За винаходи фахівці отримали дипломи 1-го та 2-го ступеня від Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України та подяку від керівництва ЗіМ.

Источник: uprom.info

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