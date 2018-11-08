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Пройдет традиционный всеукраинский радиодиктант

Пройдет традиционный всеукраинский радиодиктант

9 ноября в Украине отмечается День украинской письменности и языка. В этот день с 2000 года в прямом эфире «Украинского радио» транслируется Всеукраинский диктант национального единства, который может написать любой желающий.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в Харькове радиодиктант пройдет в ХНУ им. Каразина. Текст из 100-200 слов подготовил доцент Киевского университета имени Б. Гринченко Александр Авраменко.

Акция состоится в Большой химической аудитории на 10-м этаже главного корпуса университета (пл. Свободы, 4). Начало радиодиктанта - в 11:30.

Присоединиться к написанию диктанта могут все желающие.

Также харьковчане  традиционно могут прислать работы по почте по адресу: ул. Крещатик, 26, Киев-1, с отметкой «Радиодиктант» (письмо должно быть отправлено в тот же день или 10 ноября), также можно отсканировать или сфотографировать текст и в течение 24 часов после окончания акции отправить по электронной почте по адресу rd@nrcu.gov.ua. Текст должен быть написан от руки.

Отметим, что в прошлом году радиодиктанты прислали почти 29 тысяч участников. Без ошибок диктант написали 123 человека.

 

Агентство Телевидения Новости

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