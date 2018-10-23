Завтра в Харькове - дождь и ветер

Завтра, 24 октября, в Харькове ожидается прохладная дождливая погода.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду в городе будет облачно, с прояснениями, временами - дождь.

Днем ожидается местами сильный ветер – 7-12 м/с, местами - порывы до 20 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается 3-8 градусов тепла, днем – 8-13 градусов выше нуля.

Агентство Телевидения Новости