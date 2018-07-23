Сегодня 17:00
Просмотров: 163
Завтра в Харькове – жара и дождь
Завтра, 24 июля, в Харькове ожидается жаркая погода.
Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.
По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, во вторник в городе - переменная облачность.
Ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза.
Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, ветер - 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью ожидается 15-20 градусов тепла, днем - 25-30 градусов выше нуля.
Загрузка...