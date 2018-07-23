Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:00
Просмотров: 163

Завтра в Харькове – жара и дождь

Завтра в Харькове – жара и дождь

Завтра, 24 июля, в Харькове ожидается жаркая погода.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, во вторник в городе - переменная облачность.

Ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза.

Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, ветер - 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается 15-20 градусов тепла, днем - 25-30 градусов выше нуля.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Аудитори Харківщини протягом січня – червня 2018 року забезпечили відшкодування втрат на суму 19,6 млн гривень
Сегодня 12:18    69
Где сегодня в Харькове нет воды
Сегодня 09:58    88
В одном из городов Харьковской области запретили ночную продажу алкоголя
Сегодня 08:21    161
В харьковских судах - кадровые перестановки
Сегодня 07:40    179
Харків збере талановиту молодь Європи
Сегодня 07:08    149
Госпиталю нужна помощь
Сегодня 06:36    147
Погода в Харькове подробно
Сегодня 06:20    298
Еще на двух водоемах Харьковской области нашли кишечную палочку
Сегодня 06:07    310
В двух районах Харькова завтра не будет воды
22.07.2018 16:09    509
На пляже в Харьковской области скандальная автоблогер возмутила отдыхающих (видео)
22.07.2018 11:39    873
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 