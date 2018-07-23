Завтра в Харькове – жара и дождь

Завтра, 24 июля, в Харькове ожидается жаркая погода.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, во вторник в городе - переменная облачность.

Ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза.

Днем синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу, ветер - 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается 15-20 градусов тепла, днем - 25-30 градусов выше нуля.

Агентство Телевидения Новости