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Завтра Землю накроет магнитная буря

Завтра Землю накроет магнитная буря

Утром 24 июля Землю накроет магнитная буря класса G1 по пятибалльной шкале.

Как свидетельствуют данные рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, буря начнется примерно в 6:00 по Киеву, а магнитосфера планеты будет оставаться возбужденной до 12:00.

Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля.

До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часов.

По словам ученых, слабые магнитные бури, классифицированные как событие уровня G2 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами.

При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.

 

Агентство Телевидения Новости

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