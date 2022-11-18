Зимові канікули у школах Харківщини триватимуть два тижні

У більшості громад шкільні канікули заплановані з 26 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року, повідомили в Департаменті науки і освіти ХОВА.

У 7 громадах Харківщини зимові канікули триватимуть з 30 грудня 2022 року до 15 січня 2023 року. Відповідне рішення ухвалили місцеві ради в Солоницівській, Малинівській, Південній, Сахновщинській, Старовірівській, Борівській, Барвінківській громадах.

Загалом у школах Харківської області продовжують працювати 18 574 вчителя. Проте регіон потребує більше педагогів.

Нагадаємо, як повідомляв раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов, до відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях Харківщини долучатимуть аспірантів і студентів педагогічних університетів.

Наразі в області нараховується 223 477 учнів. 587 шкіл працюють у дистанційному режимі.

Агентство Телевидения Новости