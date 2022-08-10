Зміни клімату роблять інфекційні захворювання небезпечнішими – вчені

Вчені з Університету Гаваїв у Маноа та Університету Вісконсін-Медісон заявили про те, що існує більше тисячі способів, якими зміни клімату можуть вплинути на розвиток інфекційних захворювань. За словами дослідників, найближчим часом необхідно буде пильно стежити за 277 відомими хворобами, повідомляє Science Alert.

Вчені вивчили літературу, присвячену 375 патогенам, які впливають людей. Виявилося, що 58% їх у той чи інший проміжок часу посилювали свій вплив під дією змін клімату.

Це означає, що необхідно спостерігати за 277 захворюваннями, спалахи яких можуть спостерігатися в майбутньому. А якщо розглянути всі можливі способи поширення цих патогенів через зміни клімату, то їхні можливості практично безмежні.

Вчені зазначають, що є дуже багато патогенів і способів їх передачі, щоб людство змогло протистояти одразу всім із них. Натомість ми можемо боротися зі змінами клімату, скорочуючи викиди парникових газів.

Пов'язана з діяльністю людини зміна клімату вже зробила частішими і серйознішими погодні явища, такі як спека, лісові пожежі та повінь. Часто це призводить до тіснішого контакту людей з різними організмами.

У ході дослідження вчені вивчили тисячі статей у Google Scholar, присвячених змінам клімату та інфекційним захворюванням, таким як вірус Зіка, малярія, лихоманка Денге, грип та Ебола.

В результаті вони знайшли 3213 прикладів у людській історії, коли кліматичні зміни були пов'язані зі спалахами інфекційних захворювань. Всі ці випадки були пов'язані з 286 унікальними патогенами, і ступінь впливу 277 з них посилювалися як мінімум одним з можливих наслідків зміни клімату.

Крім того, автори визначили 1006 способів, якими кліматичні зміни можуть призводити до спалахів захворювань.

Наприклад, урагани та повені призводять до переміщень, під час яких люди вступають у тісний контакт з патогенами, що передаються через воду, наприклад, холерою. Пожежі та посухи можуть призвести до того, що дикі тварини, які шукають воду та укриття, пробираються прямо до будинків людей. У такий спосіб вони приносять з собою і свої хвороби.

Підвищення температури та опади можуть розширити регіон проживання переносників інфекцій, що підвищує ризик спалахів захворювань, які переносять комахи, наприклад, малярії. А спека призводить до того, що ми частіше контактуємо з водою, що підвищує ризик розвитку гастроентериту.

І в цьому випадку йдеться лише про патогени, про які ми знаємо. Пандемія COVID-19 показала, що чим більше ми контактуємо з іншими видами, тим вищим є ризик передачі від них захворювань.

Більше того, у міру танення вічної мерзлоти стародавні патогени, що весь цей час залишалися замороженими в крижаній Арктиці, можуть вступити в контакт з організмами, які не мають імунітету, щоб впоратися з ними.

Існує також можливість того, що глобальне потепління посилить вплив патогенів. В умовах потепління життєвий цикл інфекційного захворювання може прискоритись, що призведе до більш інтенсивного розмноження за коротший час. Якщо патоген краще поширюється влітку, то з розширенням сезону ризик зараження зберігатиметься довше.

Джерело: zn.ua

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