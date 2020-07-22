14-й бой. 14-й нокаут в первом раунде

Просто "сумасшедший" боксер-нокаутер.

Американский боксер суперсреднего веса Эдгар Берланга провел свой 14-й поединок на профессиональном ринге и одержал в нем 14-ю победу. При этом Берланга побеждает исключительно нокаутами и непременнов первом раунде.

На сей раз "под раздачу" 23-летнего панчера попал 29-летний амерканский боксер Эрик Мун.

Бой проходил в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе (США). Нокаут случился на 62-й секунде этого поединка.





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