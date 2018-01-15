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15-летняя украинка Марта Костюк сенсационно выиграла на Australian Open

15-летняя Марта Костюк выбила сеянную соперницу в своем дебютном матче основы турнира Большого шлема.

15-летняя украинка Марта Костюк сенсационно выиграла на Australian Open

Юная украинка Марта Костюк триумфально дебютировала в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде турнира Костюк сенсационно разбила первую ракетку Китая Пэн Шуай – 6:2, 6:2.

На корт теннисистки вышли с перевязанными ногами: у украинка была лодыжка, а у китаянки – колено. Костюк вошла в игру с двух подряд выигранных геймов, но Пэн сумела сравнять счет. Сделав обратный брейк, Марта взяла медицинский тайм-аут, по ходу которого ей укрепляли тейп на ноге.

После этого киевлянка выиграла еще два гейма, а затем подала на сет с первой попытки.

Во втором же сете Костюк дважды взяла подачу соперницы, проиграв Шуай четырнадцать розыгрышей.

Марта, являющаяся самой молодой участницей турнира в этом году, стала первой теннисисткой 2002 года рождения, которая выиграла матч в основной сетке турнира Большого Шлема.

Дальше 15-летняя украинка сыграет против обладательницы wild card Оливии Роговской из Австралии, которая в своем стартовом матче обыграла соотечественницу Джейми Фурлис.

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