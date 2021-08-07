18-я украинская медаль на Олимпиаде-2020 в Токио!

От суперталантливой украинской прыгуньи в высоту 19-летней Ярославы Магучих очень ждали сегодня олимпийского "золота".

Личный рекорд Магучих составляет 2 метра 06 сантиметров. В Токио ей покорились 2.00. И такой результат принёс бронзовую медаль.

Выше оказались Мария Ласицкене (РОК) - 2.04 и австралийка Никола Макдермотт - 2.02.

Еще две украинки, выступавшие в финале прыжков в высоту в Токио-2020, Ирина Геращенко и Юлия Левченко стали соответственно 4-й - 1.98 и 8-й - 1.96.

Всего же у Украины теперь 18 олимпийских медалей в Токио.

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