26 шагов перед исполнением пенальти

Французский футболист английского "Манчестера Юнайтед" Поль Погба по-пижонски исполняет 11-метровые удары.

В матче английской Премьер-Лиги против "Эвертона" Погба сделал 26 шажков перед тем, как исполнить пенальти. Ранее в матче Лиги Чемпионов против «Янг Бойз» Погба делал 23 шага, а в матчах английской Премьер-Лиги против "Бернли" и "Лестера" - соответственно 18 и 17.

Погба пенальти в ворота "Эвертона" не реализовал, но добил мяч в ворота, оказавшись первым на добивании.

Из трех своих голов в английской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне Погба два забил с пенальти.





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