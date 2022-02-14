4 фактора, на которые стоит обратить внимание, чтобы правильно выбрать футболку для спортивных занятий

Занятия спортом должны приносить удовольствие, поэтому необходимо подбирать комфортную одежду для тренировок. Если она будет сковывать движения, натирать, то это может отбить желание посещать спортзал. Приобретая футболки мужские и женские бренда «PUMA», вы можете быть уверены в их качестве и надёжности. С такой одеждой вы не будете испытывать дискомфорт при занятии любыми видами спорта.

Размер

Покупать футболку на размер больше или меньше — плохая идея. Слишком большая может цепляться за снаряды, а маленькая — сковывать движения. Если вы планируете быстро похудеть с помощью физических нагрузок, то все равно не стоит брать футболку поменьше. Лучше после снижения веса купить ещё одну, чем заниматься в неудобной. Неудобная одежда может отбить желание ходить на тренировки.

Воздухопроницаемость ткани

Во время физических нагрузок человек интенсивно потеет, но это не доставит неприятных ощущений, если правильно выбрать футболку. Ткань одежды для спортивных занятий должна хорошо пропускать воздух. Воздухопроницаемые футболки имеют следующие преимущества:

помогают избавиться от лишней влаги на поверхности тела;

способствуют быстрому высыханию ткани;

позволяют регулировать температуру тела;

препятствуют развитию грибков и бактерий, которые являются источником неприятного запаха.

Качество пошива

От качества пошива во многом зависит удобство во время занятий спортом. Швы футболок должны быть ровными и гладкими, чтобы во время физической активности они не врезались в тело и не натирали. Современные производители спортивной одежды предлагают бесшовные модели, которые идеально подходят для тренировок.

Фиксация мышц

Сегодня в продаже можно встретить много моделей футболок с функцией фиксации мышц. Они поддерживают мышечную ткань во время тренировок, что особенно важно для тех, кто выполняет силовые упражнения. Такие модели футболок рекомендуется носить людям, восстанавливающимся после травм

От подобранной для спортивных занятий одежды зависит качество тренировок и комфорт. Выбирая футболку для занятий спортом, обращайте внимание на качество ткани и пошива. Избегайте экспериментов с размерами и подбирайте модели, которые соответствуют параметрам вашего тела. Обратите внимание на футболки с дополнительными функциями, которые помогают сделать тренировки более комфортными и безопасными.

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