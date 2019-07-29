6 метров 06 сантиметров. Никто кроме Бубки до сих пор так высоко не прыгал с шестом

Американец Сэм Кендрикс стал вторым прыгуном с шестом в истории легкой атлетики, преодолевшем на открытом воздухе высоту 6 м 06 см.

Именно такой результат Кендрикс показал на чемпионате США по легкой атлетике.

Выше на открытом воздухе прыгал лишь легендарный украинский легкоатлет Сергей Бубка, которому принадлежит мировой рекорд 6 м 14 см.

В закрытых помещениях мировым рекордсменом является француз Рено Лавиллени - 6 м 16 м.





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