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6 метров 06 сантиметров. Никто кроме Бубки до сих пор так высоко не прыгал с шестом
Американец Сэм Кендрикс стал вторым прыгуном с шестом в истории легкой атлетики, преодолевшем на открытом воздухе высоту 6 м 06 см.
Именно такой результат Кендрикс показал на чемпионате США по легкой атлетике.
Выше на открытом воздухе прыгал лишь легендарный украинский легкоатлет Сергей Бубка, которому принадлежит мировой рекорд 6 м 14 см.
В закрытых помещениях мировым рекордсменом является француз Рено Лавиллени - 6 м 16 м.
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