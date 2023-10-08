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8 жовтня 1871 року народився Іван Піддубний — український професійний борець

8 жовтня 1871 року народився Іван Піддубний — український професійний борець

8 жовтня 1871 року народився Іван Піддубний — український професійний борець, атлет і артист цирку, шестиразовий чемпіон світу, кавалер французького ордена Почесного Легіону.

Іван Максимович Піддубний народився 8 жовтня 1871 року в родині спадкового козака Максима Піддубного на Полтавщині в селі Красенівці поблизу Золотоноші (сучасна Черкаська область).

Прапрадід Івана Піддубного в 1708 році під Полтавою, спільно з козаками Іркліївського куреня лицарства Низового, під проводом Кошового отамана Костя Гордієнка та козацьким військом гетьмана Івана Мазепи, воював проти Московії за суверенну Україну.

Чи не єдиним багатством, що дісталось у спадок Іванові, було богатирське здоров'я і прищеплені з дитинства чесноти — працелюбство, любов до рідного краю і висока моральність.

На початку 30-х років у "ссср" запровадили паспорти і коли Піддубному дали паспорт, в ньому прізвище було записане через «о» — на російський лад, а не через «і», а національність була вказана «русскій». Піддубний, недовго думаючи, власноруч написав «і» замість «о», та замість «русскій», вписав «українець».

Залишивши спорт, Піддубний був забутий всіма й останні роки життя провів у злиднях, перед тим як помер у Єйську (сучасна територія рф) 8 серпня 1949 року.

Він залишив по собі легендарну славу атлета, ім'я якого стало символом незламної сили народу. Донині в Україні, коли говорять про людей великої сили, кажуть: «Він — як Піддубний».

На честь Івана Піддубного українці назвали багато вулиць. У 2015 році Олімпійському коледжу в Києві присвоєно ім'я Івана Піддубного.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6844

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