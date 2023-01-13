98-річний харків’янин Леонід Станіславський потрапив до книги рекордів Гіннесса як найстарший тенісист світу

98-річний харків’янин Леонід Станіславський, який потрапив до книги рекордів Гіннесса як найстарший тенісист світу, зіграв зі своїм однолітком австралійцем Генрі Янгом на чемпіонаті Australian Open у межах благодійного заходу Tennis Plays for Peace на підтримку України

Цей матч назвали Battle of the Centurions, повідомляє “Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный”.

У межах заходу Tennis Plays for Peace найкращі тенісисти світу на чолі з легендарним іспанцем Рафаелем Надалем провели серію показових благодійних матчів. Загалом зібрали майже 200 тисяч доларів, які будуть спрямовані на гуманітарні потреби в Україні.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/95617

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